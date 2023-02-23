Robert Mazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Mazan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Mazan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Mazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Mazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mazan 9 Şubat 1994 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Mazáň şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mazan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Robert Mazan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Mazan'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Mazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Mazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AS Trencin

1 Şubat 2014 yılında FK Senica

23 Ocak 2015 yılında Podbeskidzie

24 Temmuz 2015 yılında MSK Zilina

5 Eylül 2016 yılında Podbeskidzie

6 Eylül 2016 yılında MSK Zilina

5 Ocak 2018 yılında Celta Vigo

28 Ocak 2019 yılında Venezia

30 Haziran 2019 yılında Celta Vigo

24 Temmuz 2019 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2020 yılında Celta Vigo

11 Eylül 2020 yılında Mlada Boleslav

9 Şubat 2021 yılında Karvina

1 Temmuz 2021 yılında AEL Limassol

7 Eylül 2022 yılında Hebar P.

Robert Mazan kimdir

Robert Mazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mazan şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Robert Mazan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Mazan nereli

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