Robert Miklos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Miklos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Miklos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Miklos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Miklos 22 Eylül 1999 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Miklos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Miklos'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Miklos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Miklos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Miklos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Miklos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında Ripensia

30 Haziran 2021 yılında Dumbravita

1 Temmuz 2021 yılında CSC Ghiroda

1 Temmuz 2022 yılında Dumbravita

Robert Miklos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Miklos şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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