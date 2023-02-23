Robert Moldoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Moldoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Moldoveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Moldoveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Moldoveanu 8 Mart 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Marian Moldoveanu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Moldoveanu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Robert Moldoveanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Moldoveanu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Moldoveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Moldoveanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Moldoveanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Moldoveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2016 yılında Dinamo II

20 Şubat 2017 yılında FC Brasov

30 Haziran 2017 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2017 yılında FC Dinamo

8 Ocak 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2019 yılında FC Dinamo

10 Ocak 2022 yılında FCV Farul

3 Ocak 2023 yılında Petrolul

Robert Moldoveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Moldoveanu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Robert Moldoveanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.