Robert Moldoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Moldoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Moldoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Moldoveanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Moldoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Moldoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Moldoveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Moldoveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Moldoveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Moldoveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Moldoveanu 8 Mart 1999 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Marian Moldoveanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Moldoveanu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Robert Moldoveanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Moldoveanu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Moldoveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Moldoveanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Robert Moldoveanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Moldoveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2016 yılında Dinamo II

20 Şubat 2017 yılında FC Brasov

30 Haziran 2017 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2017 yılında FC Dinamo

8 Ocak 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2019 yılında FC Dinamo

10 Ocak 2022 yılında FCV Farul

3 Ocak 2023 yılında Petrolul

Robert Moldoveanu kimdir

Robert Moldoveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Moldoveanu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Robert Moldoveanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Moldoveanu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ramon Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ramon Gaspar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Gaspar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joao Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Afonso Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Afonso Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir