Robert Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Morales 17 Mart 1999 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Robert Osmar Morales Benítez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Spanish Football SL yapmaktadır. Robert Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 31 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Morales'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertmorales_11/

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Robert Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ekim 2020 yılında Club Cerro U23

31 Ekim 2020 yılında Cerro Porteño

Robert Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Morales şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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