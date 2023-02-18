Robert Mudrazija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mudrazija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Mudrazija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Mudrazija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Mudrazija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mudrazija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mudrazija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mudrazija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mudrazija 5 Mayıs 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mudražija şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mudrazija Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BGM Sport yapmaktadır. Robert Mudrazija, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Mudrazija'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Mudrazijaboyu ve yaşı kaç

Robert Mudrazija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mudrazija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.35 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Mudrazija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mudrazija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Zagreb U19

3 Kasım 2014 yılında NK Zagreb

31 Ağu 2016 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek

28 Ocak 2019 yılında FC Kopenhag

27 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

31 Aralık 2021 yılında FC Kopenhag

15 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında FC Kopenhag

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Slaven Belupo

Robert Mudrazija kimdir

Robert Mudrazija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mudrazija şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Robert Mudrazija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Robert Mudrazija nereli

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