Robert Mustaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Mustaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Mustaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Mustaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Mustaca 5 Ekim 2002 tarihinde Constanța şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Cristian Mustacă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Mustaca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Mustaca'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Mustaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Mustaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Mustaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Mustaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2022 yılında FCV Farul II

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

1 Ağustos 2022 yılında Concordia

31 Aralık 2022 yılında FCV Farul

1 Ocak 2023 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Robert Mustaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Mustaca şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Robert Mustaca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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