Robert Nanciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Nanciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Nanciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Nanciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Nanciu 20 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Nanciu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Nanciu'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Nanciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Nanciu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Nanciu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Nanciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Robert Nanciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Nanciu şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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