Robert Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Navarro 12 Nisan 2002 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Navarro Muñoz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Navarro Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Navarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Navarro'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Robert Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertnavarro10/

Robert Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robert Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Barça U16

2 Temmuz 2018 yılında Monaco U19

2 Eylül 2019 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2021 yılında Sociedad

1 Ocak 2022 yılında Real Sociedad B

7 Ağu 2022 yılında Sociedad

Robert Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Navarro şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Robert Navarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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