Robert Neacsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Neacsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Neacsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Neacsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Neacsu 30 Ocak 2000 tarihinde Urziceni şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Cornel Neacșu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Neacsu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Neacsu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Neacsu'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Neacsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Neacsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Neacsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Neacsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Kasım 2019 yılında AFC Turris

10 Şubat 2021 yılında CSA Steaua

1 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

Robert Neacsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Neacsu şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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