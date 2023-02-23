Robert Ozog kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ozog Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Ozog adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Ozog Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Ozog 8 Ocak 2000 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ożóg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Ozog Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JD Football Management yapmaktadır. Robert Ozog, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Ozog'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Ozog Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Ozog isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Ozog Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Ozog futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cracovia II

19 Mayıs 2022 yılında Cracovia

Robert Ozog Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Ozog şuan Cracovia takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Robert Ozog Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U15 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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