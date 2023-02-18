Robert Peric Komsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Peric Komsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Peric Komsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Peric Komsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Peric Komsic 30 Mart 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Robert Perić-Komšić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Peric Komsic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Peric Komsic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Peric Komsic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Peric Komsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Peric Komsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Peric Komsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Peric Komsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2016 yılında Zl. Moravce U17

19 Ağu 2016 yılında Lokomotiva U19

7 Temmuz 2017 yılında NK Rudes

16 Ocak 2018 yılında Alavés U19

24 Ağu 2018 yılında NK Istra

9 Ekim 2020 yılında Cibalia

30 Mayıs 2021 yılında NK Istra

10 Ağu 2021 yılında Cibalia

Robert Peric Komsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Peric Komsic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Peric Komsic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeljeznicar

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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