Robert Petculescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Petculescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Petculescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Petculescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Petculescu 12 Şubat 2007 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Valentin Petculescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Petculescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Petculescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova U19 futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova U19 takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Petculescu'nin CS U Craiova U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Petculescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Petculescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Petculescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Petculescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2023 yılında CSU Craiova U19

Robert Petculescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Petculescu şuan CS U Craiova U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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