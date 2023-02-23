Robert Pich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Pich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Pich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Pich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Pich 12 Kasım 1988 tarihinde Svidník şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Róbert Pich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Pich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Pich'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Pich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robipich/

Robert Pich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Pich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Pich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Pich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2009 yılında Banska Bystrica

1 Ocak 2011 yılında MSK Zilina

22 Ağustos 2013 yılında Slask Wroclaw

31 Ağustos 2015 yılında 1.FC K'lautern

9 Şubat 2016 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2016 yılında 1.FC K'lautern

12 Ocak 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Robert Pich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Pich şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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