Robert Pillar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Pillar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Pillar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Pillar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Pillar 27 Mayıs 1991 tarihinde Bardejov şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Pillar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Robert Pillar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Robert Pillar'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Pillar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Pillar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Pillar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Pillar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Senica

20 Ağustos 2013 yılında Hradec Kralove

31 Aralık 2013 yılında FK Senica

1 Ocak 2014 yılında FC Nitra

1 Temmuz 2014 yılında FK Senica

14 Temmuz 2017 yılında Mezőkövesd

Robert Pillar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Pillar şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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