Robert Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Popa 5 Mart 2003 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Dimitrie Robert Popa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Popa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Popa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Popa'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Popa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/PopaRobertvl

Robert Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Popa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

27 Ağustos 2019 yılında Flacara Horezu

1 Ocak 2020 yılında FC U Craiova

2 Ocak 2020 yılında Flacara Horezu

30 Haziran 2020 yılında FC U Craiova

Robert Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Popa şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Robert Popa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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