Robert Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Popescu 9 Mart 2003 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Popescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Popescu'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari II

1 Ekim 2022 yılında FC Voluntari

Robert Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Popescu şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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