Robert Raducioiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Raducioiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Raducioiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Raducioiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Raducioiu 2 Şubat 2004 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Dumitru Răducioiu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Raducioiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Raducioiu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robert Raducioiu'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Robert Raducioiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Raducioiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robert Raducioiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Raducioiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2015 yılında Coltea

1 Temmuz 2018 yılında Academia Hagi

30 Haziran 2021 yılında Coltea

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj U19

1 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj II

17 Ocak 2022 yılında FC Brasov-SR

21 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK II

25 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Robert Raducioiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Raducioiu şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Viitorul Constanta

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.