Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Rojas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Robert Rojas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Rojas 30 Nisan 1996 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robert Samuel Rojas Chávez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Rojas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Robert Rojas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 16 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Robert Rojas'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robert_259/

Robert Rojasboyu ve yaşı kaç

Robert Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robert Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Guaraní

16 Ocak 2019 yılında River Plate

Robert Rojas kimdir

Robert Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Rojas şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Robert Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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Robert Rojas nereli

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