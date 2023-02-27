Robert Rrahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Rrahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Rrahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Rrahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Rrahmani 28 Ocak 2001 tarihinde Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Rrahmani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Balltrotter yapmaktadır. Robert Rrahmani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına - tarihinde katılmıştır. Robert Rrahmani'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Rrahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Rrahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Rrahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Rrahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Rrahmani şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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