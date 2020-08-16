Robert S. Trump'ın ölümü ile beraber Robert S. Trump kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? soruları internette çokça bakılmaya başlandı. Vatandaşların çokça arattığı bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

ROBERT S. TRUMP KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Donald Trump’ın beş kardeşinin en küçüğü olan Robert S. Trump, Boston Üniversitesi mezunuydu ve kariyerine Wall Street'te kurumsal finans alanında çalışarak başladı. Babası Fred Trump’ın ülke genelindeki emlak imparatorluğunu yönetti, daha sonra da Trump şirketlerinde üst düzey yönetici olarak gayrimenkul işleriyle ilgilendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkent Washington'dan New York'a gelerek Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini Cuma günü ziyaret etmişti. Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyordu.

ROBERT S. TRUMP NEDEN ÖLDÜ?

Robert Trump'ın hastalığının ayrıntıları ile ilgili bir şey açıklanmazken birkaç aydır hasta olduğu belirtildi. New York’ta hayatını kaybeden Trump’ın kardeşi Robert S. Trump’ın, ölümüne ilişkin hastaneden da herhangi bir açıklama yapılmazken, Amerikan medyası Robert S. Trump’ın ölüm nedeninin korona virüs salgınına bağlı olduğu iddialarını gündeme getirdi.