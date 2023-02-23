Robert Salceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Salceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Salceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Salceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Salceanu 13 Ocak 2004 tarihinde Călărași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ionuț Sălceanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Salceanu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Salceanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Salceanu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Robert Salceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Salceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Salceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Salceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Buzau

30 Haziran 2022 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

Robert Salceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Salceanu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Robert Salceanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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