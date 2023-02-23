Robert Silaghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Silaghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Silaghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Silaghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Silaghi 2 Nisan 2002 tarihinde Gherla şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mihai Silaghi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Silaghi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Robert Silaghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Silaghi'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Silaghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Silaghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Silaghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Silaghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj II

1 Eylül 2020 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj II

25 Ocak 2022 yılında Unirea Slobozia

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj II

Robert Silaghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Silaghi şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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