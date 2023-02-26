Robert Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Smith 7 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Smith Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Smith, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Smith'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2020 yılında Bloem. Celtic

Robert Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Smith şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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