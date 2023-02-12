Robert Snodgrass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Snodgrass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Snodgrass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Snodgrass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Snodgrass 7 Eylül 1987 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Snodgrass Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Robert Snodgrass, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Snodgrass'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Snodgrass Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/robsnodgrass7

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http://www.instagram.com/snods_10/

Robert Snodgrass Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robert Snodgrass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Snodgrass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Snodgrass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Livingston U20

1 Temmuz 2004 yılında Livingston FC

31 Ocak 2007 yılında Stirling

31 Mayıs 2007 yılında Livingston FC

25 Temmuz 2008 yılında Leeds

26 Temmuz 2012 yılında Norwich

1 Temmuz 2014 yılında Hull

27 Ocak 2017 yılında West Ham

25 Ağu 2017 yılında Aston Villa

31 Mayıs 2018 yılında West Ham

8 Ocak 2021 yılında West Brom

31 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2022 yılında Luton

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Eylül 2022 yılında Heart of Midl.

Robert Snodgrass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Snodgrass şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Snodgrass Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Livingston FC (2000-2004)

İskoçya takımında 17 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 7 gol atmıştır.

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