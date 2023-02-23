Robert Stoica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Stoica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Stoica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Stoica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Stoica 30 Mayıs 2003 tarihinde Titu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ionuț Stoica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Stoica Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Stoica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Stoica'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Stoica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Stoica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Stoica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Stoica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2021 yılında Ripensia

Robert Stoica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Stoica şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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