Robert Tesche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Tesche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Tesche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Tesche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Tesche 27 Mayıs 1987 tarihinde Wismar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Tesche Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Tesche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Tesche'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Tesche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Tesche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Tesche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Tesche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2002 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2004 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2006 yılında A. Bielefeld II

1 Temmuz 2007 yılında Bielefeld

3 Temmuz 2009 yılında Hamburg

16 Ocak 2013 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2013 yılında Hamburg

14 Ağu 2014 yılında Nottm Forest

2 Mart 2015 yılında Birmingham

31 Mayıs 2015 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2016 yılında Birmingham

31 Ağu 2017 yılında Bochum

30 Haziran 2018 yılında Birmingham

1 Temmuz 2018 yılında Bochum

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Robert Tesche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Tesche şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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