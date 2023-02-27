Robert Thor Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Thor Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Thor Valdimarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Thor Valdimarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Thor Valdimarsson 23 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Thor Valdimarsson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 20 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Robert Thor Valdimarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Robert Thor Valdimarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Thor Valdimarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Robert Thor Valdimarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Thor Valdimarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2019 yılında Hafnarfjördur

12 Mayıs 2022 yılında ÍH

31 Aralık 2022 yılında Hafnarfjördur

Robert Thor Valdimarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Thor Valdimarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Robert Thor Valdimarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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