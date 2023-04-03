Robert Thor Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Thor Valdimarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Robert Thor Valdimarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Thor Valdimarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.