Robert Toloza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Toloza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Toloza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Toloza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Toloza 30 Haziran 1994 tarihinde Río Verde şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Robert Romario Toloza Tobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Toloza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robert Toloza'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Toloza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Toloza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Toloza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Toloza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında CD River Plate

29 Mayıs 2017 yılında Galácticos FC

11 Temmuz 2017 yılında Colón FC

31 Aralık 2017 yılında Galácticos FC

15 Şubat 2018 yılında Técnico U.

22 Şubat 2019 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2019 yılında Técnico U.

1 Ocak 2020 yılında Gualaceo SC

9 Ağustos 2021 yılında Santo Domingo

31 Aralık 2021 yılında Gualaceo SC

21 Haziran 2022 yılında Santo Domingo

31 Aralık 2022 yılında Gualaceo SC

Robert Toloza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Toloza şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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