Robert Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Tudor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Tudor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Tudor 9 Şubat 2003 tarihinde Ploieşti şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Mihai Tudor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Tudor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robert Tudor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB II futbol takımında oynamaktadır. FCSB II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Robert Tudor'nin FCSB II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robert Tudor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Tudor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Tudor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Tudor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında U. Constanta

16 Şubat 2023 yılında FCSB II

Robert Tudor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Tudor şuan FCSB II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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