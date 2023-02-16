Robert Zietarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Zietarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Zietarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Zietarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Zietarski 20 Haziran 1993 tarihinde Malbork şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ziętarski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Zietarski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HMP Sport MGMT yapmaktadır. Robert Zietarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Robert Zietarski'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robert Zietarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Zietarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robert Zietarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Zietarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Arka Gdynia II

31 Temmuz 2011 yılında Kotwica

30 Haziran 2012 yılında Arka Gdynia II

26 Şubat 2013 yılında Warta Poznań

15 Temmuz 2013 yılında B. Koszalin

1 Temmuz 2015 yılında Nadwislan Gora

2 Şubat 2016 yılında Gwardia Koszalin

14 Temmuz 2017 yılında P. Niepolomice

4 Şubat 2018 yılında Gwardia Koszalin

30 Haziran 2018 yılında P. Niepolomice

3 Temmuz 2018 yılında Olimpia Grudz.

25 Şubat 2020 yılında Chojniczanka

5 Ağu 2021 yılında VfB Oldenburg

Robert Zietarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Zietarski şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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