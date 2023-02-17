Robert Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Zulj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robert Zulj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Zulj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Zulj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Zulj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Zulj 5 Şubat 1992 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Robert Žulj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Zulj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TrustIn Management yapmaktadır. Robert Zulj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Zulj'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Robert Zulj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertzulj/

http://www.facebook.com/robertzuljofficial

Robert Zuljboyu ve yaşı kaç

Robert Zulj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Zulj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Zulj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Zulj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Linz U15

1 Temmuz 2007 yılında Linz U17

1 Temmuz 2009 yılında Linz U19

1 Temmuz 2010 yılında SV Ried

6 Ocak 2014 yılında RB Salzburg

10 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim

22 Ağu 2018 yılında Union Berlin

30 Haziran 2019 yılında Hoffenheim

15 Ocak 2020 yılında Bochum

2 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

17 Temmuz 2022 yılında LASK

Robert Zulj kimdir

Robert Zulj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Zulj şuan LASK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wels (1999-2006), Fußballakademie Linz (2006-2010)

Robert Zulj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Zulj nereli

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