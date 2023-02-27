Robertas Vezevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robertas Vezevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robertas Vezevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robertas Vezevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robertas Vezevicius 5 Ocak 1986 tarihinde Ukmerge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Robertas Vėževičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robertas Vezevicius Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Career Consulting Group yapmaktadır. Robertas Vezevicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robertas Vezevicius'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robertas Vezevicius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vezas32/

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Robertas Vezevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robertas Vezevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Robertas Vezevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robertas Vezevicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Siauliai

1 Eylül 2012 yılında M. Umm al-Fahm

1 Eylül 2013 yılında Kruoja

1 Şubat 2015 yılında Atlantas

1 Ocak 2016 yılında Stumbras

28 Ocak 2017 yılında Suduva

17 Ocak 2020 yılında Banga

Robertas Vezevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robertas Vezevicius şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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