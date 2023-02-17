Robertino Giacomini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robertino Giacomini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robertino Giacomini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robertino Giacomini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robertino Giacomini 17 Mart 1997 tarihinde Tostado (BUE) şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robertino Giacomini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Robertino Giacomini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Robertino Giacomini'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robertino Giacomini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robertino Giacomini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robertino Giacomini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robertino Giacomini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2020 yılında Indep'te II

3 Ağu 2020 yılında CA Alvarado

19 Şubat 2022 yılında Sacachispas

31 Aralık 2022 yılında CA Alvarado

Robertino Giacomini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robertino Giacomini şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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