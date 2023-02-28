Roberto Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Alarcon 21 Nisan 1998 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Alarcón Sáez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Alarcon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cavalry FC futbol takımında oynamaktadır. Cavalry FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Alarcon'nin Cavalry FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Alarcon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertoalarcon_saez/

Roberto Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RCD Mallorca B

1 Ocak 2018 yılında Platges Calvià

30 Haziran 2018 yılında RCD Mallorca B

29 Ocak 2020 yılında FC Tucson

16 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında U Cluj

5 Temmuz 2022 yılında Cavalry FC

Roberto Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Alarcon şuan Cavalry FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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