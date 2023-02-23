Roberto Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Alves 8 Haziran 1997 tarihinde Wetzikon ZH şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Emanuel Oliveira Alves şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Alves Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eurosportsmanagement GmbH yapmaktadır. Roberto Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Alves'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Roberto Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Alves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roberto Alves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2015 yılında GC Zürich U21

25 Ekim 2017 yılında FC Wil 1900

31 Aralık 2017 yılında GC Zürich U21

1 Ocak 2018 yılında Grasshoppers

2 Ocak 2018 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2018 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2018 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2019 yılında Grasshoppers

3 Ocak 2020 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

Roberto Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Alves şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roberto Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Gossau, FC Hinwil, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U18 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 11 numaralı formasıyla 21 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.