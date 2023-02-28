Roberto Bardales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Bardales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Bardales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Bardales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Bardales 4 Mayıs 2003 tarihinde Amazonas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos Bardales Grandez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Bardales Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Bardales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Bardales'nin Club Cienciano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberto Bardales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertobg03/

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Roberto Bardales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Bardales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Bardales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Bardales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Universitario

6 Ağustos 2021 yılında Pirata FC

31 Aralık 2021 yılında Universitario

25 Ocak 2022 yılında Cienciano

Roberto Bardales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Bardales şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Bardales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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