Roberto Bochi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Bochi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Bochi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Bochi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Bochi 6 Temmuz 1987 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Agustín Bochi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Bochi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Bochi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Bochi'nin Instituto AC Córdoba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Bochi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto Bochi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Bochi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Bochi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Colegiales

1 Temmuz 2010 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2013 yılında Nueva Chicago

11 Temmuz 2014 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2016 yılında CD Riestra

5 Eylül 2018 yılında CA Alvarado

26 Temmuz 2019 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında Instituto AC

Roberto Bochi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Bochi şuan Instituto AC Córdoba takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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