Ünlü İtalyan yazar Roberto Calasso hayatını kaybetti. Calasso'nun yaşamını yitirdiğinin duyulmasısonrası Roberto Calasso kimdir? | Roberto Calasso eserleri nelerdir? | Roberto Calasso neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Roberto Calasso'ya ilişkin ayrıntılar...

ROBERTO CALASSO KİMDİR?

Roberto Calasso, 30 Mayıs 194'de İtalya'da San Marino'nun batısında yer alan Floransa adlı şehirde dünyaya geldi.

Yazdığı kitaplar 20'den fazla dile çevrilen Calasso, ülkesi İtalya'da sevilen yazar ve yayımcıydı. Calasso, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü hayata gözlerini yumdu.

ROBERTO CALASSO NEDEN ÖLDÜ?

Adelphi Yayınevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yayıncı ve yazar Roberto Calasso'nun hayatını kaybettiğini duyuruldu.

İtalyan yayıncı ve yazar Roberto Calasso, uzun bir hastalıktan sonra 80 yaşında Milano'da hayata gözlerini yumdu. Fakat yazarın hastalığı ve ölüm sebebine açıklamada yer verilmedi.

Paylaşımda şu sözlere yer verildi:

"Sayısız yakınlık ve sevgi mesajı için tüm yayınevinden teşekkürler. Söylenecek daha çok şey var ama böyle anlarda bunu yapacak netlikten yoksunsun ve sessizlik tercih edilir."

ROBERTO CALASSO ESERLERİ NELERDİR?

Calasso'nun en bilinen eserleri arasında Kasch’ın Yıkılışı, “Ka”, Kadmos ile Harmonia’nın Düğünü bulunuyor.

Yunan mitolojisini yeniden anlatan Calasso, Tiepolo gibi ressamlarla, Kafka ve Baudelaire gibi yazarları da hikayelerinde kullandı.

Milano’da kurduğu Adelphi Edizioni isimli yayınevinde 60 yıl çalışan ve 2015’te bu yayınevinin Mondadori’ye satılmasını engellemek için satın alan Calasso, bölgeyi bir kültür merkezi haline getirmişti. Aldephi Edizioni’nin rakibi Feltrinelli, “Roberto Calasso İtalyan ve uluslararası edebiyat dünyasının ana figürlerinden biri oldu ve olmaya da devam edecek” dedi.

L'impuro folle, Milano: Adelphi, 1974.

La rovina di Kasch, Milano: Adelphi, 1983. | Kasch’ın Yıkılışı, çev. Levent Cinemre (İstanbul: İş Bankası, 2004)

Le nozze di Cadmo e Armonia, Milano: Adelphi, 1988.

I quarantanove gradini, Milano: Adelphi, 1991.

Ka, Milano: Adelphi, 1996. | Ka, çev. Eren Cendey (İstanbul: İletişim, 2004)

Sentieri tortuosi. Bruce Chatwin Fotografo, Milano: Adelphi, 1998.

La letteratura e gli dèi, Milano: Adelphi, 2001. | Edebiyat ve Tanrılar, çev. Ahmet Fethi (İstanbul: İş Bankası, 2003)

K, Milano: Adelphi, 2002.

Cento lettere a uno sconosciuto, Milano: Adelphi, 2003.

La follia che viene dalle Ninfe, Milano: Adelphi, 2005.

Il rosa Tiepolo, Milano: Adelphi, 2006.