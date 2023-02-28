Roberto Cereceda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Cereceda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Cereceda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Cereceda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Cereceda 10 Ekim 1984 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Andrés Cereceda Guajardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Cereceda Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Cereceda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Cereceda'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Cereceda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Cereceda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Cereceda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Cereceda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2007 yılında Colo Colo

1 Temmuz 2011 yılında U. Católica

1 Ocak 2012 yılında U. de Chile

1 Temmuz 2014 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2014 yılında U. de Chile

6 Mart 2015 yılında Figueirense FC

13 Ocak 2016 yılında La Calera

1 Temmuz 2016 yılında Palestino

1 Ocak 2018 yılında O'Higgins

26 Şubat 2021 yılında Audax Italiano

Roberto Cereceda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Cereceda şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Cereceda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 4 numaralı formasıyla 25 Nisan 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

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