Roberto Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Garces adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Garces Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Garces 7 Haziran 1993 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Daniel Garcés Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Garces Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Garces'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Roberto Garces Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Garces isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Garces Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Garces futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında SD Aucas

1 Ocak 2015 yılında SD Aucas B

3 Ağustos 2015 yılında SD Quito B

1 Şubat 2016 yılında CD El Nacional

2 Ocak 2019 yılında LDU Quito

6 Mart 2019 yılında Independiente

2 Ocak 2020 yılında CD Macará

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Roberto Garces Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Garces şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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