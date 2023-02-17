Roberto Hinojosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Hinojosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Hinojosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Hinojosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Hinojosa 2 Temmuz 1999 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Carlos Hinojosa Marín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Hinojosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Roberto Hinojosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Hinojosa'nin Portimonense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Hinojosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Hinojosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Hinojosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Hinojosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Union Magdalena

25 Ocak 2023 yılında Portimonense

30 Haziran 2024 yılında Union Magdalena

Roberto Hinojosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Hinojosa şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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