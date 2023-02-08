Roberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto 4 Aralık 1990 tarihinde Picos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Heuchayer Santos de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOUZA GUTEMBERG yapmaktadır. Roberto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robertoheuchayer90/

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Roberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AD Bahia-BA

1 Temmuz 2011 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2012 yılında Fluminense-BA

1 Ocak 2013 yılında Feirense-BA

15 Şubat 2013 yılında Icasa

1 Ocak 2014 yılında Ferroviária

29 Mayıs 2014 yılında Náutico

1 Ocak 2015 yılında Ferroviária

4 Mayıs 2015 yılında Bragantino

1 Eylül 2015 yılında Atlético-PR

18 Mayıs 2016 yılında Santa Cruz

12 Temmuz 2017 yılında Atlético-PR

13 Temmuz 2017 yılında Chapecoense

10 Aralık 2017 yılında Atlético-PR

4 Ocak 2018 yılında Chapecoense

28 Şubat 2018 yılında Londrina-PR

9 Ağu 2018 yılında Chapecoense

3 Haziran 2019 yılında Figueirense FC

4 Eylül 2019 yılında Chapecoense

11 Mart 2021 yılında EC Vitória

19 Ocak 2022 yılında Ituano

10 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Roberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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