Roberto Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Lopez 24 Nisan 2000 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto López Alcaide şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Lopez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Lopez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Lopez'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad B

10 Eylül 2020 yılında Sociedad

1 Temmuz 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

2 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Sociedad

Roberto Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Lopez şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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