Roberto Luzarraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Luzarraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Luzarraga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Luzarraga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Luzarraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Luzarraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Luzarraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Luzarraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Luzarraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Luzarraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Luzarraga 24 Şubat 1991 tarihinde Palenque şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Francisco Luzarraga Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Luzarraga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÉNDOXO Sports Football Agency yapmaktadır. Roberto Luzarraga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 27 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Luzarraga'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Luzarraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Luzarraga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Luzarraga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Luzarraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alfaro Moreno

12 Mayıs 2009 yılında Barca SC U20

1 Ocak 2010 yılında Barcelona SC B

15 Mart 2011 yılında CSCD Fedeguayas

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2012 yılında Independiente B

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2013 yılında Quevedo B

9 Temmuz 2013 yılında Ciudadelas

25 Şubat 2014 yılında U.T. Cotopaxi

31 Aralık 2014 yılında Ciudadelas

24 Şubat 2015 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2015 yılında Ciudadelas

1 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2016 yılında Ciudadelas

24 Ocak 2017 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2017 yılında Ciudadelas

1 Şubat 2018 yılında Delfín SC

31 Aralık 2018 yılında Ciudadelas

14 Ocak 2019 yılında Delfín SC

1 Ocak 2022 yılında Royal Pari

27 Haziran 2022 yılında Técnico U.

Roberto Luzarraga kimdir

Roberto Luzarraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Luzarraga şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Roberto Luzarraga nereli

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