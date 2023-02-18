Roberto Meraz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Meraz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Meraz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Meraz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Meraz 4 Ağu 1999 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Ismael Meraz Bernal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Meraz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Roberto Meraz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mazatlán FC futbol takımında oynamaktadır. Mazatlán FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Roberto Meraz'nin Mazatlán FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Meraz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Meraz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Meraz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Meraz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CA Morelia U20

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

Roberto Meraz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Meraz şuan Mazatlán FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Roberto Meraz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U20 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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