Roberto Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Ordonez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Roberto Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Ordonez 4 Mayıs 1985 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Javier Ordoñez Ayoví şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Ordonez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Roberto Ordonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Ordonez'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2004 yılında CD ESPOL

1 Ocak 2005 yılında Kulüpsüz

31 Mayıs 2005 yılında CD ESPOL

1 Ocak 2006 yılında Kulüpsüz

23 Mayıs 2006 yılında Norte América

2 Şubat 2007 yılında Manta FC

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

13 Mayıs 2008 yılında LDU de Loja

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2009 yılında LDU de Loja

23 Şubat 2010 yılında Técnico U.

2 Ocak 2011 yılında LDU Guayaquil

15 Mart 2011 yılında SD Aucas

14 Şubat 2012 yılında Rocafuerte FC

18 Şubat 2013 yılında CD River Plate

27 Ocak 2015 yılında Mushuc Runa SC

4 Ocak 2016 yılında Cimarrones

26 Temmuz 2016 yılında Fuerza Amarilla

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

5 Ocak 2020 yılında CS Emelec

5 Ocak 2021 yılında SD Aucas

2 Ağustos 2021 yılında Manta FC

31 Aralık 2021 yılında SD Aucas

Roberto Ordonez kimdir

Roberto Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Ordonez şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberto Ordonez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Shaune Mogaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaune Mogaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shaune Mogaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaune Mogaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darwin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darwin Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darwin Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levy Mashiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levy Mashiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Levy Mashiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levy Mashiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
John Narvaez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Narvaez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hossein Karimzadeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Karimzadeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi