Roberto Ordonez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ordonez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Ordonez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Ordonez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Ordonez 4 Mayıs 1985 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Javier Ordoñez Ayoví şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Ordonez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Roberto Ordonez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Ordonez'nin SD Aucas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Ordonez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Ordonez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Ordonez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Ordonez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2004 yılında CD ESPOL

1 Ocak 2005 yılında Kulüpsüz

31 Mayıs 2005 yılında CD ESPOL

1 Ocak 2006 yılında Kulüpsüz

23 Mayıs 2006 yılında Norte América

2 Şubat 2007 yılında Manta FC

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

13 Mayıs 2008 yılında LDU de Loja

1 Ocak 2009 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2009 yılında LDU de Loja

23 Şubat 2010 yılında Técnico U.

2 Ocak 2011 yılında LDU Guayaquil

15 Mart 2011 yılında SD Aucas

14 Şubat 2012 yılında Rocafuerte FC

18 Şubat 2013 yılında CD River Plate

27 Ocak 2015 yılında Mushuc Runa SC

4 Ocak 2016 yılında Cimarrones

26 Temmuz 2016 yılında Fuerza Amarilla

23 Ocak 2017 yılında Delfín SC

5 Ocak 2020 yılında CS Emelec

5 Ocak 2021 yılında SD Aucas

2 Ağustos 2021 yılında Manta FC

31 Aralık 2021 yılında SD Aucas

Roberto Ordonez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Ordonez şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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