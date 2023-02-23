Roberto Puncec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Puncec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Puncec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Puncec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Puncec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Puncec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Puncec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Puncec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Puncec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Puncec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Puncec 27 Ekim 1991 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Punčec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Puncec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Roberto Puncec, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Puncec'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberto Puncec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Puncec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Puncec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Puncec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2002 yılında Varteks Jugend

1 Temmuz 2006 yılında Varteks U17

1 Temmuz 2008 yılında Varteks U19

1 Temmuz 2009 yılında Varteks

31 Ağustos 2011 yılında M. Tel Aviv

16 Temmuz 2012 yılında Union Berlin

30 Haziran 2013 yılında M. Tel Aviv

1 Temmuz 2013 yılında Union Berlin

4 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

1 Ocak 2020 yılında Kansas City

14 Şubat 2022 yılında Botev Plovdiv

Roberto Puncec kimdir

Roberto Puncec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Puncec şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Trnje Trnovec (1999-2002), NK Varteks Varazdin (2002-2009)

Roberto Puncec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberto Puncec nereli

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