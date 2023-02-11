Roberto Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Ramirez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Ramirez 7 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Fabián Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Ramirez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberto Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Ramirez'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberto Ramirezboyu ve yaşı kaç

Roberto Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2016 yılında Godoy Cruz

9 Haziran 2022 yılında Quilmes

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Roberto Ramirez kimdir

Roberto Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Ramirez şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberto Ramirez nereli

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