Roberto Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Romeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Romeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Romeo 27 Nisan 1990 tarihinde Soverato şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Romeo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Roberto Romeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Romeo'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Romeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Romeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Romeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Romeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Cassino

1 Haziran 2010 yılında Reggina

1 Ağustos 2010 yılında Poggibonsi

30 Haziran 2011 yılında Reggina

1 Ağustos 2011 yılında Catanzaro

18 Eylül 2013 yılında Gaz Metan

9 Ocak 2022 yılında U Cluj

17 Ocak 2023 yılında Csikszereda

Roberto Romeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Romeo şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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